RV Ostbevern kann aus dem Vollen schöpfen

Bei den Kreismeisterschaften, ausgerichtet vom RV Vornholz, räumte der Reitverein Ostbevern kräftig ab (WN berichteten). Die Krönung war der Sieg in der Mannschaftswertung der Kreismeisterschaft. Ein Zufall war das nicht. „Wir konnten aus dem Vollen schöpfen, denn 27 Reiter plus acht Ponyreiter für den U 16-Cup hatten sich bereit erklärt mitzukämpfen“, sagte RVO-Jugendwartin Barbara Möllers .

Zur Vereinskreismeisterschaft gehörten sechs Prüfungen. Mit voller Punktzahl in der L-Dressur und im A-Stilspringen errang Ostbevern die Führungsposition. Am zweiten Tag punktete der RVO im L-Springen und in dem Herzstück des Wettkampfs, der Kür, mit hervorragenden Noten. Der Verein blieb in der Gesamtwertung vorne. Die anspruchsvolle Kür hatte Anika Cappenberg mit Charlotte Merz auf Damenwahl MB, Antonia Goldberg auf Don Johann, Inga Baalmann auf Lors Diamond und Stefan Cappenberg auf Philippa D. einstudiert. Die weiteren Reiter der Mannschaft waren Dana Vosskötter, Vivien Borgmann, Lisa Runge, Günter Erk, Nina Strotjohann, Marina Leimkühler, Kristina Hollmann und Antonia Boensma.

Am letzten Turniertag standen die A-Dressur und das A-Springen auf Zwei-Sterne-Niveau auf dem Programm. „Die nachfolgenden Vereine rückten noch sehr nah an uns heran, aber durch zwei schnelle Null-Fehler-Runden war uns der Sieg sicher“, freute sich Möllers. „So macht Mannschaftsreiten natürlich am meisten Spaß“, ergänzte Anika Cappenberg.

„Unserem Verein war es ein großes Anliegen, auch den jungen Mannschaftsreitern bei dieser Vereinskreismeisterschaft die Möglichkeit zu geben, neue Erfahrungen zu sammeln“, erklärte Möllers. „So hatten wir im U 16-Cup zwei sehr junge Mannschaften am Start.“ Der RVO-Verantwortliche Hugo Lackhove nahm neben den beiden erfahrenen Reiterinnen Carina Knappheide und Annemarie Imholt noch Greta Börnemann und Johann Wieler in die erste Mannschaft (siebter Platz). In der zweiten Equipe (zwölfter Rang) ritten Jule Rasche-Peveling, Zoe den Bieman, Laura Wilming und Pit Strotjohann.