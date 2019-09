Ein Zeitfahren und zwei Straßenrennen über insgesamt 220 Kilometer: Die drei Etappen beim Riderman in Bad Dürrheim hatten es in sich. Der Telgter Patrick Altefrohne landete bei der Drei-Tage-Veranstaltung auf dem neunten Platz. Damit war der Radsportler des TV Friesen der beste Starter seines Teams „Leeze-by-Tinteistbesser.de“ aus Münster. In der Einzelwertung des German Cycling Cup (GCC), der inoffiziellen Deutschen Meisterschaft für Jedermänner, hat er noch Chancen auf einen Treppchenplatz. Der Vorjahressieger fährt in dieser Saison für seinen Teamkollegen Moritz Stähle , der gute Aussichten auf den Gesamtsieg hat.

Auf den Riderman hatte sich Altefrohne intensiv vorbereitet, besonders auf das Einzelzeitfahren über 16 Kilometer mit 200 Höhenmetern. Der Aufwand hat sich gelohnt. „Ich war auf den Punkt fit“, sagt der 28-Jährige. Mit einem Schnitt knapp unter 45 Stundenkilometern und insgesamt 21:24,8 Minuten landete er auf Rang neun. „Das ist meine persönliche Bestzeit. Es lief mehr oder weniger perfekt.“

Weil Teamkollege Stähle aber etwas Boden verloren hatte, „hatten wir auf den beiden schwierigen Etappen viel Arbeit vor uns“, so Altefrohne. Am Samstag über 120 Kilometer mit knackigen 2000 Höhenmetern fuhr Stähle auf Platz elf und sein Edelhelfer auf Rang zwölf. „Vorne haben die Bergspezialisten richtig am Kabel gezogen“, berichtet Altefrohne. Am Sonntag über 100 Kilometer mit 1200 Höhenmetern mussten die Leeze-Fahrer das vordere Feld an einem langen Anstieg ziehen lassen. „Wir wollten den Abstand möglichst gering halten“, sagt der Telgter. Stähle belegte Rang zwölf und Altefrohne Platz 19.

Noch nie so erfolgreich

„Als Mannschaft waren wir beim Riderman noch nie so stark wie diesmal. Die Teamwertung haben wir zum ersten Mal gewonnen“, strahlt Altefrohne. Damit hat das Leeze-Team seinen Vorsprung in der Gesamtwertung im German Cycling Cup gefestigt. Die letzte Station dieser Serie ist am 3. Oktober der Sparkassen-Münsterland-Giro.

In der Einzelwertung hat Stähle noch Chancen auf den Gesamtsieg. Der Leeze-Kapitän muss in Münster aber gewinnen, und sein ärgster Konkurrent Anthony Spysschaert darf dann nicht besser als Vierter werden. Der Belgier steht unter Einbeziehung der Streichergebnisse an der Spitze.

„Da haben wir noch eine ordentliche Aufgabe vor uns“, weiß Patrick Altefrohne, der 2018 mit seinem Sieg beim Giro die GCC-Einzelwertung für sich entschied. In diesem Jahr kämpft er um eine Medaille. „Ich möchte noch aufs Podium“, betont der Telgter. „Aber das Gelbe Trikot für Moritz Stähle ist uns wichtiger.“

Vor dem Giro am übernächsten Donnerstag richtet der TV Friesen am Sonntag zwischen Milte und Telgte seine Vereinsmeisterschaft im Zeitfahren aus.