Weil die Handballer des TV Friesen Telgte am Samstag auf dem Polterabend ihres Mitspielers Martin Kleikamp eingeladen sind, tragen sie ihr zweites Heimspiel in dieser Saison zwei Stunden früher aus als gewohnt. Sie erwarten die zweite Mannschaft der Sportfreunde Loxten am morgigen Samstag in der Dreifachhalle bereits um 16.30 Uhr. Logisch, dass die Bierchen beim heiratswilligen Teamkollegen nach einem Sieg deutlich besser schmecken.

„Ja, das wollen wir hinkriegen“, versichert Friesen-Trainer Björn Hartwig und vermeldet vor dem dritten Saisonmatch: „Wir können mit dem kompletten Kader antreten.“ Die Voraussetzungen könnten also nicht besser sein, um nach dem wackeligen Heimsieg gegen den TV Kattenvenne (30:29) und dem klareren Erfolg beim ASV Hamm-Westfalen III (28:24) nachzulegen. Mit Telgte, Westfalia Kinderhaus und dem TSV Ladbergen haben drei Mannschaften in der Landesliga 2 die blitzsaubere Startbilanz von 4:0 Punkten.

Die Partie gegen Aufsteiger Loxten „wird nicht weniger schwierig sein als die anderen beiden Aufgaben“, so Hartwig. Die Reserve des Oberligisten hat gegen SuS Neuenkirchen mit 28:16 gewonnen und zuletzt gegen Kattenvenne mit 22:26 verloren. „Loxten hat eine grundsolide Einstellung zum Handball“, formuliert Hartwig. Der Friesen-Coach erwartet demnach keine überraschenden Abwehrvarianten oder komplizierten Angriffszüge, sondern „eine gute Deckung, schnelle Gegenstöße und die Kooperation mit dem Kreis“.

Hartwig betont: „Wir wollen den Leuten in Telgte zeigen, dass wir uns gegenüber dem ersten Heimspiel gegen Kattenvenne weiterentwickelt haben.“ Und für sich selbst wollen die Friesen natürlich eine günstige Grundlage schaffen für einen fröhlichen Polterabend.