Nach den Accent Baskets Salzkotten am ersten Spieltag gibt in der dritten Runde der 2. Regionalliga der nächste Topfavorit seine Visitenkarte in der Zweifachhalle am Telgter Schulzen­trum ab. Die Spielgemeinschaft Telgte-Wolbeck erwartet am morgigen Samstag (19.30 Uhr) den TuS 59 HammStars. Die Gäste gehören zu den vier Mannschaften in dieser Klasse, die beide Saisonspiele gewonnen haben. Die Telgte-Wolbeck Baskets zählen zu den vier Teams, die beide Matches verloren haben.

Die Hammer spielten zuletzt Schwelm mit 80:35 in Grund und Boden. „Vielleicht ist die Mannschaft noch in der Findungsphase, aber der mit vielen Neuzugängen aus höheren Ligen umgebaute Kader ist schon sehr, sehr stark“, weiß SG-Coach Marc Schwanemeier. Aus Dortmund haben sich die HammStars mit Spielmacher Aaron Bowser verstärkt. Der 34-jährige US-Amerikaner bringt Erfahrungen aus der 2. Bundesliga mit. Zu den Routiniers gehört auch Konrad Tota . Der 39-jährige Kanadier mit polnischem Pass hat bis 2016 bei den WWU Baskets Münster gezockt.

Schwanemeier macht sich keinen Stress. „Wir haben nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen. Wir können ganz frei aufspielen – ohne jeden Druck“, sagt der Baskets-Trainer. Aus dem Stammkader fehlt nur der länger verletzte Mardin Ahmedin.