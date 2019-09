Nach erfolgreichem Start und zuletzt zwei Niederlagen stehen die SG-Frauen vor einem richtungsweisenden Heimspiel. Ausnahmsweise erst um 15 Uhr erwartet der Sechste den Siebten. Ein Punkt trennt Telgte und Aufsteiger Amelsbüren in der Tabelle. „Wir haben eine spielfähige Truppe, aber wir haben wieder viele Ausfälle, auch viele kurzfristige“, stöhnt SG-Trainer Sebastian Wende. „Wir sind noch nicht richtig eingespielt, und das wird so nicht besser. Hoffentlich wissen alle, was die Stunde geschlagen hat.“