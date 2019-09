Dank einer engagierten Vorstellung hielt die Elf von Trainer Andrea Balderi die Begegnung gegen den SC Münster 08 II über einen langen Zeitraum offen, musste aber nach einer umkämpften Partie in eine 1:3 (1:2)-Niederlage einwilligen.

Der Spitzenreiter der Kreisliga A1 wankte in der ersten Halbzeit und musste bis zur 41. Minute einem Rückstand hinterherlaufen. Thilo Dierkes hatte mit seinem vierten Saisontor den SV Ems Westbevern schon in der 4. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Der technisch versierte Mittelfeldspieler brachte das Leder nach einem Freistoß von Daniel Schlunz über die Torlinie.

„In der Folgezeit haben wir uns präsent gezeigt, sicher gestanden und gegen den Favoriten wenig zugelassen. Doch leider mussten wir einen Doppelschlag mit Gegentoren in der 41. und 44. Minute hinnehmen, was zu diesem Zeitpunkt natürlich bitter war“, so Andrea Balderi. Gunnar Weber traf zum 1:1 ins obere Dreieck. Luca Lapke legte nach.

Nach dem Seitenwechsel ergaben sich für Dierkes (56.) und Julian Knappheide (72.) Möglichkeiten zum Ausgleich. Zwei Chancen hatten auch die Münsteraner. Dabei wusste sich Ems-Torhüter Christian Budde auszuzeichnen. Die Gäste waren zwar spielbestimmend, mussten aber bis in die Nachspielzeit zittern, ehe Gunnar Weber sie erlöste.

„Kompliment an meine Mannschaft. Sie hat sich gewehrt, nie aufgesteckt und dem Gast Paroli geboten“ lobte Balderi, der zahlreiche Akteure ersetzen musste. „Kilian Neufend und Valentin Eßing haben ihre Sache gut gemacht.“ Neufend sah allerdings Gelb-Rot (81.) und wird am Donnerstag gegen den TSV Handorf fehlen.

Ems: Budde – T. Leifker, K. Leifker, Kötter, Knappheide – D. Schlunz (64. C. Nosthoff), N. Engberding (46. Weiß), Th. Dierkes, Neufend – Mentzen, Esßing.

Tore: 1:0 Dierkes 4.), 1:1 Weber (41.), 1:2 Lapke (44.), 1:3 Weber (90.+1).