„Das war heute richtig schlecht. Ein bisschen hat es sich ja schon in den letzten beiden Spielen angedeutet“, sparte Mario Zohlen nicht mit Kritik an seiner Elf. „Jeder wusste um die Bedeutung des Matches, aber davon hat sich auf dem Platz gar nichts wiedergefunden. Wir haben langsam und mit vielen Fehlpässen gespielt.“ Der SG-Coach war hörbar genervt vom schwachen Auftritt der SG Telgte am Sonntag bei Cheruskia Laggenbeck . Mit 0:3 (0:1) verloren die Emsstädter das Duell der Tabellennachbarn in der Fußball-Bezirksliga.

In der ersten Hälfte kamen die Gäste zu Halbchancen durch Josef Maffenbeier (2) und Martin Röös‘ Distanzschuss. Nach dem Wechsel erspielten sie sich nach Aussage ihres Übungsleiters überhaupt keine Möglichkeit mehr. „Wir haben uns in der Pause was vorgenommen, aber die zweite Halbzeit war noch schlechter. Der Laggenbecker Sieg ist vollauf verdient. Wir hatten nichts zu melden.“

Vor dem 0:1 durch Christian Pelle (28.) verteidigten die Telgter ihr Gehäuse schlecht. Fabian Harte (55.) und Oliver Mansfeld (60.) machten für die Hausherren den Deckel drauf. Maffenbeier schied mit einer Platzwunde (80.) aus. Nach dem achten Spieltag sind die SG-Fußballer auf den vorletzten Platz zurückgefallen. Am Sonntag wollen sie es gegen Schlusslicht 1. FC Gievenbeck II besser machen.

SG: Hülsmann – Hartmann, Gronover (58. Schwienheer), Klemke, Kleinherne – Röös, Schoof, Wegener, Möllers (58. Plagge), Malaj – Maffenbeier (80. Jashari).

Tore: 1:0 Pelle (28./Elfmeter), 2:0 Harte (55.), 3:0 Mansfeld (60.).