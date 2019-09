Die Fußballer des BSV Ostbevern haben den vierten Sieg in Folge gelandet. Durch den 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den TSV Handorf II erhöhten sie ihr Torkonto in den zurückliegenden vier Begegnungen auf 19:3 Treffer.

In der ersten Hälfte agierten die Blau-Weißen drückend überlegen und kamen durch Carsten Esser , Steffen Cramer und Hendrik Hülsmann zu einer Vielzahl an Chancen. Es dauerte allerdings bis zur 33. Minute, ehe Esser eine Flanke von Michael Sanders zum 1:0 einköpfte. Zwei Minuten später erhöhte der Vorlagengeber auf 2:0. „Wir hatten sie voll im Griff und waren die bessere Mannschaft“, freute sich Ostbeverns Trainer Daniel Kimmina. Die TSV-Reserve tauchte in den ersten 45 Minuten lediglich bei einem Konter gefährlich vor dem Gehäuse von BSV-Keeper Tobias Jürgens auf.

Nach dem Seitenwechsel passte sich das Spiel dem usseligen Wetter an. „Das Niveau hat nachgelassen und wir hatten Gegenwind“, erkannte Kimmina. Jannis Saatröwe gelang der Handorfer Anschlusstreffer (55.). Sanders (72.) und noch einmal Esser (83.) sorgten in der Schlussphase für klare Verhältnisse. „Nach dem 3:1 kam von Handorf kein Aufbäumen mehr. Am Ende haben wir es souverän nach Hause gebracht und sicherlich verdient gewonnen“, so der BSV-Übungsleiter weiter.

► Schon am Dienstag um 20.15 Uhr geht es für die Ostbeverner mit einem Auswärtsspiel beim Tabellensechsten der Kreisliga B, Eintracht Münster II, weiter.

BSV: Jürgens – Büst (72. Wigger), Kipp, Kleine Büning, Hülsmann – Badura, Horstmann, Cramer (79. Kowol) – Alali (72. Knoblich), Esser, Sanders (72. Dawud).

Tore: 1:0 Esser (33.), 2:0 Sanders (35.), 2:1 Saatröwe (55.), 3:1 Sanders (72.), 4:1 Esser (83.).