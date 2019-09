Die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck haben auch ihre dritte Begegnung in der 2. Regionalliga verloren. Dem Titelanwärter TuS 59 HammStars unterlagen sie am Samstag in eigener Halle mit 56:78 (35:32).

Eine Halbzeit lang hielt der Aufsteiger prächtig mit. „Im ersten Viertel haben wir den Favoriten überrascht und mit 21:15 vorne gelegen“, resümierte Coach Marc Schwanemeier. „Wir haben mutig und befreit aufgespielt und hatten einen super Lauf.“ Sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff wussten die heimischen Korbjäger zu überzeugen.

Allerdings schlich sich im zweiten Viertel ein kleiner Bruch ins Spiel der Gastgeber ein, wie es der SG-Übungsleiter ausdrückte. Dies hatte zur Folge, dass sie nach einer Viertelstunde mit 24:26 gegen die mit drei Leistungsträgern aus Kroatien, Frankreich und den USA angetretenen Gäste in Rückstand gerieten. Trotzdem gelang es den Hausherren, aus einem Zwischenstand von 29:32 durch einen 6:0-Lauf unmittelbar vor der Pause eine 35:32-Führung zu machen.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die sehr ambitionierten Hammer das Tempo deutlich. Die SG Telgte-Wolbeck bekam immer mehr Probleme. „Vorne haben wir nicht mehr so richtig getroffen“, so Schwanemeier. Ausgehend vom 37:32 (21.) geriet sie innerhalb von sechs Minuten vorentscheidend mit 41:55 ins Hintertreffen. „Im vierten Viertel hat Hamm die verbleibende Zeit durch seine erfahrenen Basketballer dann clever runtergespielt“, erklärte der Coach.

Am nächsten Samstag soll endlich der erste Erfolg für den Neuling in der 2. Regionalliga her. „Der TSVE Bielefeld ist heimstark, aber keine Überfliegermannschaft“, hofft Marc Schwanemeier auf die ersten Punkte in neuer Umgebung.

SG Telgte-Wolbeck: Blome (10), Trindeitmar (10), Schmidt (10), Buckermann (8), Dammann (6), Dohmen (5), Simon König (5), Anssari (2), Sebastian König, Weichs­ler, Krone.