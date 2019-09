Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern II sind verspätet, dafür aber gleich mit einem Doppelspieltag in die Saison gestartet. Der Verbandsliga-Aufsteiger holte innerhalb von drei Tagen in der Beverhalle gegen BW Aasee II (2:3) und den 1. VC Minden (3:0) vier Punkte. „Das ist ein klasse Start“, strahlte Dominik Münch . Der BSV-Allrounder coachte das junge Team gemeinsam mit dem neuen Trainer Hartmut Abrell. Was noch wichtiger ist als die Zählerausbeute: „Die Mädels wissen, dass sie sich in der Verbandsliga nicht verstecken müssen.“

Beim 2:3 (15:25, 25:19, 22:25, 25:18, 12:15) gegen Oberliga-Absteiger Aasee II sah Münch „ein gutes Verbandsliga-Spiel auf Augenhöhe“. Am Ende habe die Cleverness und Erfahrung der Münsteranerinnen den Ausschlag gegeben. „Das Ergebnis geht in Ordnung, den Punkt haben wir uns verdient.“ Die Ostbevernerinnen begannen nervös. Im ersten Satz sahen sie kein Land, ehe sie ihre Nerven in den Griff bekamen und den zweiten Durchgang gewannen. Im dritten lagen sie lange in Führung, „dann haben wir uns abkochen lassen“, so Münch. Im vierten Abschnitt meldete sich die BSV-Reserve zurück und zwang Aasee in den Tie-Break. Im spannenden Entscheidungssatz verkürzten die Gastgeberinnen von 10:13 auf 12:13, ehe Aasee den Deckel draufmachte.

Deutlich kürzer lief das Heimspiel gegen Minden. Nach dem 3:0 (25:17, 25:19, 25:7) schwärmte Münch von einem „super Auftritt“. Er habe die Gäste aus Ostwestfalen deutlich stärker erwartet. „Die Mannschaft hatte einige Schwachstellen, die wir ausgenutzt haben.“ Wenn es beim BSV mal nicht so gut lief, half Minden mit Eigenfehlern. „Ansonsten waren wir bemerkenswert konstant, sehr stabil“, staunte der BSV-Coach. Die Mindener Außenangreiferinnen seien im dritten Satz „entnervt“ gewesen, „weil sie kaum noch Bälle ins Feld bekommen haben“, sagte Münch.

BSV II: Rolf, Carneim, Kolkmann, Plogmann, Heitkötter, Ottens, Engels, Ritt, Peters, Hüttemann, Ahmerkamp, Weusthof.