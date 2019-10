Zum zweiten Mal feierte die TCO-Familie den Saisonabschluss mit einem Familienturnier. Zwar musste die Veranstaltung, die von Jugendwartin Karin Walbelder organisiert wurde, aufgrund des Dauerregens in die Ostbeverner Tennishalle verlegt worden, doch das tat der Stimmung keinen Abbruch. 15 Paarungen, teils als Eltern-Kind-, Opa-Enkel- oder Onkel-Nichte-Kombination, spielten insgesamt fünf Stunden Tennis und stärkten sich in den Pausen am Fingerfood-Buffet. „Ein tolles Familienturnier, das auf jeden Fall im nächsten Sommer wieder stattfinden wird“, freute sich Walbelder über die gute Resonanz und die vielen Verwandten sowie Bekannten, die dem Treiben als Zuschauer folgten.