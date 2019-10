SG Telgte-Wolbeck gastiert beim TSVE Bielefeld: Bruderduell in OWL-Metropole

Telgte -

In Bielefeld wollen die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck am Samstag (18 Uhr) ihren ersten Saisonsieg landen. Dabei kommt es zu einem interessanten Duell: Felix Blome trifft auf seinen Bruder David, der im Sommer in die OWL-Metropole gewechselt ist.