Vielen Radsportlern in der Region wird es am Freitag so ergangen sein wie Patrick Altefrohne . „Ich habe noch ganz schön schwere Beine“, sagte der Telgter mit einem gequälten Lächeln. Viele Fahrer wird es in den Jedermann-Rennen beim Sparkassen-Münsterland-Giro aber nicht gegeben haben, die am Donnerstag solch einen Auftritt abgeliefert haben wie Altefrohne.

Mit den Kollegen seines Teams Leeze aus Münster wollte der 28-Jährige im Finale des German Cycling Cup, der inoffiziellen Deutschen Meisterschaft der Amateure, dafür sorgen, dass ihr Mitstreiter Moritz Stähle die Einzelwertung gewinnt. Das gelang nicht. Stähle wurde Dritter und Vorjahressieger Altefrohne, diesmal Edelhelfer, wurde Sechster.

Dabei hatten sie über 130 Kilometer alles riskiert. „Wir wollten den Sieg oder nichts. Wir wollten früh in die Offensive gehen, um die anderen zu überraschen“, erklärte der Telgter die Taktik. Nach 30 Kilometern, hinter Ostbevern-Brock in Richtung Ladbergen, setzten sie sich in einer Ausreißergruppe ab – erst mit neun Mann, dann mit fünf, dann nur noch mit drei. Bitter: Nach 90 Kilometern Flucht wurde das Trio vom Feld einkassiert, zehn Kilometer vor der Ziellinie. Altefrohne belegte den 33. und Stähle den 34. Rang.

„Ab Kilometer 80 haben meine Beine gebrannt. Ich habe mir noch nie so lange am Stück wehgetan“, stöhnte Altefrohne. „Nach Kilometer 120 war bei mir nichts mehr im Tank.“

► Beim Münsterland-Giro sind viele Hobbyfahrer aus Telgte und Ostbevern gestartet, darunter auch von der RG Loheide. Ein ausführlicher Bericht folgt.