Ein hammerhartes Auftaktprogramm hatte den Telgte-Wolbeck Baskets einen Saisonfehlstart in der 2. Regionalliga mit drei Niederlagen beschert. Jetzt darf der Aufsteiger aufatmen: Mit einer Steigerung nach der Halbzeitpause gewann die Spielgemeinschaft am Samstagabend beim TSVE Bielefeld mit 73:62 (31:36).

„In der zweiten Halbzeit haben wir gegen die beiden Spieler, die bei den Bielefeldern dominiert haben, besser verteidigt. Und wir haben clever nach innen gespielt, weil wir bei den großen Leuten Vorteile hatten“, bilanzierte Coach Marc Schwanemeier nach dem ersten Sieg im vierten Anlauf.

Nach ausgeglichener Anfangsphase (5:5) gingen die Ostwestfalen Ende des ersten Viertels mit einem 5:0-Punkte-Lauf mit 19:15 in Führung. Im zweiten Abschnitt setzten sich die Gastgeber auf 26:17 (13.) und auf 36:25 (18.) ab. Die Baskets leisteten sich zu viele Fehler, verkürzten mit einem 6:0-Run zur Halbzeit aber noch auf fünf Punkte.

In der 24. Minute glichen sie zum 39:39 aus. Als Telgte-Wolbeck vorne nicht viel traf, ging Bielefeld wieder mit 49:42 in Führung. Doch die Gäste schafften den Anschluss zum 47:49. Mit einem Dreier zum 50:49 läutete Felix Blome das letzte Viertel ein. Beim 57:58 (35.) gab die SG zum letzten Mal an diesem Abend ihren Vorsprung ab. Mit einer guten Verteidigung und einem cleveren Angriff sorgte sie bis zur 38. Minute (65:58) für eine Vorentscheidung. In der Schlussphase bekamen die Baskets noch acht Freiwürfe zugesprochen, die sie alle im Korb versenkten.

In der Meisterschaft haben sie bis zum Heimspiel am 2. November gegen den TuS Iserlohn Kangaroos Pause. Im WBV-Pokal erwarten sie am kommenden Sonntag (13. Oktober) um 15 Uhr in der Telgter Zweifachhalle den Erstregionalligisten Hertener Löwen.

Telgte-Wolbeck: Schmidt (17), Trindeitmar (14), Blome (11), Dammann (10), Simon König (9), Buckermann (5), Anssari (4), Weichsler (3), Krone.