Was ist los bei den Handballern des TV Friesen II? Im Angriff im Moment nicht viel. Der Aufsteiger in die Bezirksliga kommt nach drei Spielen auf einen mageren Schnitt von nicht einmal 17 Toren pro Match. Nur 18 waren es am Samstagabend bei Arminia Ochtrup. Weil die noch verlustpunktfreien Gastgeber 30 Mal trafen, kassierten die Telgter ihre dritte Niederlage.

„Im Angriff ist komplett der Wurm drin“, stöhnt Trainer Sebastian Seitz . „Erklären kann ich mir das nicht. Die Mannschaft arbeitet ordentlich, und im Training zeigt sie, dass sie es kann.“

In Ochtrup war das anders. Nach ausgeglichener Anfangsphase (3:3) gerieten die Friesen mit 3:10 in Rückstand. Nach dem 4:10 blieben sie fast zwölf Minuten lang ohne eigenen Treffer. „Möglichkeiten hatten wir genug“, klagte Seitz. Nach dem 8:21 (37.) war die Niederlage schon besiegelt.

„Der Gegner hat aus unseren Fehlern zu 100 Prozent Profit geschlagen. Wir haben ihn immer wieder zu Gegenstößen eingeladen“, kritisierte Seitz. Ein Sonderlob gab es aber – für das Schiedsrichtergespann, einem Routinier und einer jungen Frau. „Sie haben eine überragende Leistung gezeigt“, so Seitz.

TV Friesen II: Schwertner, Deppe – Hotte (4), Duwe (3), Dahlhaus (2), Große-Schute (2), Hartmann (2), M. Deitmer (2), Sommer (2), Enzner (1), Niemeyer, Steinkamp, Bücker, Kuschmann,