Viel leichter als im Training: SG Telgte schlägt 1. FC Gievenbeck II

Wann hat man Mario Zohlen mal so entspannt bei einem Bezirksliga-Spiel gesehen? In der zweiten Halbzeit saß er relaxt neben seinem Assistenten Marius Schulz auf einer kleinen Bank vor der Bande im Takko-Stadion, die Beine übereinandergeschlagen, die Arme verschränkt. Es sah so aus, als ob die beiden Trainer der SG Telgte eine Runde chillen. Haben sie natürlich nicht, aber in dem Kellerduell gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Gievenbeck war Zohlens Puls dauerhaft im Ruhemodus.

Für die Gastgeber war es am Sonntag gegen die überforderte Reserve des Westfalenligisten aus Münster viel leichter als im Training. Das 8:0 (5:0), der zweite Sieg in dieser Saison, gehört in die Kategorie Pflichtaufgabe. Das Schützenfest hat allerdings fast niemand gesehen. Der ehemalige SG-Coach Reinhard „Biber“ Töller saß auf der Tribüne, war mit seinem Begleiter aber ziemlich allein auf den Steinstufen. Die Telgter gewannen vor einer Minuskulisse.

Schon nach fünf Minuten waren die Verhältnisse geklärt. Beim 1:0 war Kevin Wolf zur Stelle, das 2:0 erzielte Martin Röös mit einem Kunstschuss. Mitte des ersten Durchgangs erhöhte Josef Maffenbeier innerhalb von drei Minuten auf 3:0 und 4:0. Die SG drängte auf den fünften Treffer, den Nachwuchsmann Arbnor Jashari nach einem Maffenbeier-Pass kurz vor dem Pausenpfiff erzielte. „Nach dem 2:0 hatten wir eine Phase, in der wir zu kompliziert gespielt haben. Nachher war es wieder gut“, sagte Zohlen.

Kurz nach dem Wechsel durfte auch Verteidiger Felix Gronover ein Tor bejubeln, ehe Wolf nach einem Lattenknaller von Maffenbeier auf 7:0 stellte. Maffenbeier besorgte das 8:0. Die Telgter hätten zweistellig gewinnen können, in den letzten 20 Minuten stellten sie sich aber nicht mehr clever an vor dem Kasten der armen Gievenbecker. „Da waren wir vorne zu egoistisch, da wurde zu viel untereinander ge mault“, kritisierte Zohlen. „Das hat ein bisschen genervt.“ Äußerlich hat man das dem Trainer nicht angesehen, wie er so chillig auf der kleinen Bank am Spielfeldrand saß.

SG: Hülsmann – Gronover, Schwienheer, Zellner, Hartmann (46. Blawatt) – Schoof (46. Klemke), Röös, Wolf, Jashari (64. Möllers), Kleinherne – Maffenbeier. Tore: 1:0 Wolf (3.), 2:0 Röös (5.), 3:0, 4:0 Maffenbeier (22./25.), 5:0 Jashari (45.), 6:0 Gronover (48.), 7:0 Wolf (58.), 8:0 Maffenbeier (67.).