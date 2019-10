Die Formkurve der Telgter Landesliga-Fußballerinnen zeigt weiterhin nach unten. Beim 1:5 (0:2) in Wessum kassierten sie die vierte Niederlage in Folge. Mehr noch: Sie enttäuschten fast auf der ganzen Linie.

„Wir waren weitgehend chancenlos“, resümierte Coach Sebastian Wende den Auftritt beim Tabellenzweiten. „75 Minuten lang waren wir nicht auf dem Platz. Nur in den ersten 15 Minuten nach dem Seitenwechsel haben wir den Gegner ein wenig überrascht und hatten griffige Aktionen.“

Die erste Hälfte war aus Sicht der Gäste eine zum Vergessen. Charlotte Eismann (11.) und Christin Holtkamp (43.) drückten die Überlegenheit von Union auch ergebnistechnisch aus.

In der einzig guten Phase gelang Sarah Fipke der 1:2-Anschlusstreffer (55.), als sie einen Querpass von Mayra Acosta Dominguz veredelte. In der letzten halben Stunde spielt wiederum nur Wessum. „Wir haben uns haarsträubende Fehler geleistet und nicht gewehrt“, so Wende. „Catia Rodrigues Santos hat überragend gehalten und gemeinsam mit den Innenverteidigerinnen Linda Focke und Franziska Rüter Schlimmeres abgewendet.“

SG-Frauen: Rodrigues Santos – Mors, Rüter, Focke, Hellweg (30. Curtis) – S. Baysal, Acosta Dominguez (70. Kortmann), Laukötter, Brambrink, Füchtenbusch (78. Kretzer) – Fipke. Tore: 1:0 Eismann (11.), 2:0 Holtkamp (43.), 2:1 Fipke (55.), 3:1 Holtkamp (60./Handelfmeter), 4:1 Eismann (70.), 5:1 Eismann (71.).