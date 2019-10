In der zweiten Pokalrunde sind die Westfalenliga-Frauen aus Ostbevern turmhoher Favorit. Die Münsteranerinnen, die in der ersten Runde ein Freilos hatten, stehen in der Kreisliga B auf einem Mittelfeldplatz. „Wir behandeln Albachten mit großem Respekt, aber für uns ist das eine Pflichtaufgabe“, erklärt Daniel Stratmann .

Nach der frustrierenden Niederlage am Sonntag in der Meisterschaft gegen den SV Kutenhausen/Todtenhausen (0:3) sagt der BSV-Trainer: „Wir wollen uns wieder Selbstvertrauen holen.“ Es stehen die Spielerinnen in der Startelf, die sonst weniger zum Zuge kommen. Anne Kemper, Lisa Kölling und Melanie Kuhlenkötter fehlen in Albachten, dafür ist Laura Rieping aus dem Urlaub zurück.