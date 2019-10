Die fünf Radsportler der RG Loheide sind beim Sparkassen-Münsterland-Giro heil ins Ziel gekommen. Das war angesichts der nassen und teilweise glatten Strecke keine Selbstverständlichkeit. „Wir sind an kritischen Stellen etwas vorsichtiger gefahren“, erklärte Bernhard Feikus . Alle fünf haben die 100-Kilometer-Strecke absolviert.

Der schnellste Fahrer aus dem Ostbeverner Radsportteam war Kai Busch, der 2:46:56 Stunden benötigte. Damit belegte er in der Gesamtwertung den 187. Platz und in der Altersklasse Master 2 den 60. Rang. Busch fuhr aus Block D von hinten weiter nach vorne.

Feikus kam nach 2:48:19 Stunden ins Ziel, direkt gefolgt von Rainer Kunert in 2:48:20. Feikus landete auf dem 222. Gesamtrang und auf Platz acht in der Altersklasse Master 4. Kunert wurde insgesamt 223. und Neunter in der Altersklasse. „Ich hatte auf den ersten 25 Kilometern vergeblich versucht, aus Block B zu den Fahrern aus Block A aufzuschließen“, berichtete Feikus. „In Vadrup waren es nur noch 50 Meter, doch die Kraft reichte nicht mehr, um das Loch zuzufahren.“ Ab Lengerich fuhr er meist mit Kunert.

Ludger Markfort hatte am Lengericher Berg einen Platten und musste unterwegs zweimal nachpumpen. Er benötigte 3:04:07 Stunden (Platz 695 gesamt und Rang 174 in der AK Master 3). Mike Schöne hatte noch Trainingsrückstand und war mit 3:04:31 Stunden sehr zufrieden. Er wurde 705. in der Gesamtwertung und 213. in der AK Master 2.