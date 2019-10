Eierlikör und Popcorn: TV Friesen Telgte beim Ökullus-Lauf in Handorf

Telgte -

Beim Ökullus-Lauf in Handorf wartete auf die Teilnehmer des TV Friesen Telgte ein etwas anderer Halbmarathon. Eierlikör im Schokoladenbecher, Popcorn und Kuchen an der Strecke: Wo sonst gibt es so etwas?