Der BSV Ostbevern ist kampflos in die dritte Pokalrunde eingezogen. Gastgeber Concordia Albachten, der in der Kreisliga B mit einer Neuner-Mannschaft kickt, sagte das am Dienstagabend geplante Spiel am Nachmittag wegen Personalmangels ab. Das teilte BSV-Trainer Daniel Stratmann mit. Jetzt kommt es zu einem Knüller. In Runde drei treffen die Ostbevernerinnen auf Westfalenliga-Konkurrent Wacker Mecklenbeck – in einer Neuauflage des Endspiels aus diesem Jahr. Ende Mai hatten die BSV-Frauen das Kreispokal-Finale gegen Wacker nach Elfmeterschießen verloren.