Eine Spielklasse trennen Telgte und die Münsteranerinnen, die in der Bezirksliga den fünften Platz belegen. „Aasee ist ein ordentlicher Aufsteiger, das wird eine Herausforderung“, sagt SG-Trainer Sebastian Wende . Sein Team ist in der Landesliga nach zuletzt vier Niederlagen in Serie auf den zehnten Rang abgedriftet. „Die Stimmung ist verständlicherweise nicht so gut“, berichtet Wende. Er hofft, dass die Pokalpartie der zweiten Runde ein Stimmungsaufheller wird. „Mit einem Erfolgserlebnis wollen wir aus unserem Tief rauskommen und das dann mitnehmen in die nächsten Spiele.“ Sarah Fipke (erkrankt) fällt aus, der Einsatz von Alexandra Füchtenbusch ist offen. Dafür kehren Ina Holtmann und Ina Plagge zurück.