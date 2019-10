Nach vier Niederlagen hintereinander in der Meisterschaft feierten die Fußballerinnen der SG Telgte mal wieder ein Erfolgserlebnis. In der zweiten Kreispokal-Runde gewann der Landesligist beim Bezirksliga-Aufsteiger BW Aasee am Mittwochabend mit 5:2 (1:2). „Das war ein typischer Pokalfight. Der Gegner hat uns alles abverlangt“, bilanzierte SG-Trainer Sebastian Wende . „Der Sieg ist für die Moral wichtig. Spielerisch war das nicht gerade überragend.“

Die Gäste bestimmten in Münster die erste Halbzeit, ohne gefährlich zu sein. „Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz, aber fast nur in unserer Hälfte“, so Wende. „Der Gegner hat uns gut zugestellt und auf Fehler gelauert.“ Die machte seine Truppe vor beiden Gegentoren zum 1:1 (18.) und 1:2 in der Nachspielzeit. Sandra Brambrink hatte Telgte in Führung gebracht (14.).

Nach dem Wechsel „haben wir besser ins Spiel gefunden“, sagte der SG-Coach. Linda Focke – diesmal nicht in der Abwehr, sondern im Sturm aufgeboten – traf zum 2:2 (52.) und 3:2 (67.), ehe Aasee schnell wieder ausglich (69.). SG-Torfrau Marie Salomon bewahrte ihr Team vor einem erneuten Rückstand. Erst mit dem 4:3 durch Focke (78.) „war der Bann gebrochen“, so Wende. Leona Mors erhöhte per Elfmeter nach einem Foul an Alexandra Füchtenbusch noch auf 5:3 (86.).

In der dritten Runde gastieren die Telgterinnen voraussichtlich Anfang November bei der SG Milte/Sassenberg. Der B-Kreisligist gewann gegen Ligakonkurrent Werner SC mit 5:3 nach Elfmeterschießen.

SG-Frauen: M. Salomon – Plagge, Rüter, Mors – S. Baysal (77. Hellweg), Laukötter, Curtis (81. Lüttmann), Füchtenbusch (88. R. Salomon), Kortmann – Brambrink (72. Holtmann), Focke. Tore: 0:1 Brambrink (14.), 1:1 Ziehm (18.), 2:1 Singer (45.+2), 2:2, 2:3 Focke (52./67.), 3:3 Kieser (69.), 4:3 Focke (78.), 5:3 Mors (FE/86.).