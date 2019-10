Mit sechs Siegen in Folge hat der BSV den zweiten Tabellenplatz gesichert. Die Serie möchten die Blau-Weißen im Derby gegen den Zwölften fortsetzen. „Milte ist eine eingeschworene Truppe. Diese Aufgabe wird etwas anspruchsvoller als einige Spiele in den letzten Wochen“, warnt Trainer Daniel Kimmina. „Wir müssen unser Spiel durchziehen.“ Falk Droste, Niclas Leinkenjost und Carsten Knoblich fehlen. Michael Sanders ist angeschlagen, will aber gegen seinen Heimatverein unbedingt auflaufen.