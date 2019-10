Der Beginn der Herbstferien sorgt für Personalprobleme bei den BSV-Frauen. Aus verschiedenen Gründen fehlen Laura Glenzki, Clara Haverkamp, Johanna Meimann, Katharina Stövesand, Vera Poßmeier und Torhüterin Anna Kemper. „Wir haben noch 13 Spielerinnen. Ob wir etwas holen können, liegt an unserer Tagesform“, sagt Trainer Daniel Stratmann vor der langen Fahrt zum Spitzenreiter. „Siegen ist in der Offensive sehr stark, hat aber schon mal Probleme in der Defensive“, so Stratmann.