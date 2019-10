„Wir wollen endlich etwas Zählbares erreichen, was uns in dieser Saison zu Hause leider noch nicht gelungen ist“, sagt Ems-Trainer Andrea Balderi. „Die Warendorfer hinken den eigenen Ansprüchen zwar noch hinterher, ich erwarte sie am Ende aber unter den ersten vier der Tabelle. Wenn man sie spielen lässt, wird es sehr schwer für uns.“ Moral bewies Westbevern zuletzt beim 2:2 in Füchtorf und Warendorf beim 3:3 gegen Handorf. Dem SV Ems fehlen Daniel Schlunz (privat verhindert) und Kai Leifker (zwei Spiele Sperre nach seiner Roten Karte).