Was mache ich, wenn ich beim Pferd im Stall oder auf der Weide Veränderungen feststelle? Welche Maßnahmen kann ich selbst ergreifen, um vermeintlich kleinere Wehwehchen zu beheben? Wann ist es an der Zeit, den Tierarzt zu informieren? Fragen über Fragen zum Thema „Erste Hilfe am Pferd“, auf die Dr. Christina Lewing , Tierärztin an der Pferdeklinik Milte, sehr detailliert, fachlich kompetent und verständlich den Mitgliedern des Reit- und Fahrvereins Gustav Rau Westbevern Antworten gab.

Das Thema fand bei den erfahrenen wie auch bei den jüngeren Aktiven großes Interesse, so dass der Clubraum voll besetzt war. Lewing stellte jeweils Verhaltensweisen der Pferde bei Unwohlsein, Erkrankungen oder Verletzungen vor und wies auf Behandlungsmöglichkeiten hin, um dann in einen Dialog mit den Anwesenden zu treten. „Wie sich das Pferd verhält und welche ungewöhnlichen Anzeichen schon im Stall auftreten, sollte jeder Pferdeliebhaber genau beobachten, um entsprechend bei Fieber und Koliken zu reagieren. Anschauen, Fühlen und den Geruch wahrnehmen“, empfiehlt die Tierärztin.

„Zahn-Eiter des Pferdes führt zu einem unangenehmen Geruch, den man gleich wahrnimmt.“ Koliken seien Bauchschmerzen, Magen- und Darmerkrankungen, die aber auch in ihren inneren Organen eine Ursache haben können. Eine Kolik sei mit die häufigste Ursache, die zum Tod führen könne. Der Puls und die Atmung des Pferdes sind weitere Bereiche, die der Pferdefreund im Auge behalten sollte.

Dr. Christina Lewing zeigte den Anwesenden ein breites Spektrum der Ersten Hilfe am Pferd auf. Dies wurde mit Bildern auf einer Leinwand untermalt. „Ich habe einiges dazu gelernt, weiß nun, wie ich in bestimmten Situationen gegenüber dem Pferd handeln und es behandeln kann“, so ein Teilnehmerin.