450 Zuschauer in der Dreifachhalle boten am Freitagabend einen grandiosen Rahmen für das Tischtennis-Bundesliga-Spiel zwischen dem TTC indeland Jülich und dem 1. FC Saarbrücken , das die Saarländer erwartungsgemäß mit 3:0 zu ihren Gunsten entschieden. Die SG Telgte durfte sich derweil freuen, aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums den Sportfans in der Emsstadt ein besonders Highlight geboten zu haben.

Vor Spielbeginn ehrte die SG verdiente Mitglieder. Dann liefen die Erstliga-Asse zur Bundesliga-Hymne mit Kindern an der Hand in die verdunkelte Halle ein, in deren Mitte das TT-Viereck hell erleuchtet dastand – vergleichbar mit einem Boxring in einer riesigen Arena.

Tischtennis-Bundesliga: TTC indeland Jülich - 1. FC Saarbrücken II 3:0

Gleich im ersten Duell sahen die Besucher ein Fünf-Satz-Match, bei dem die chinesische Nummer zwei des Favoriten, Shan Kun, nach zwischenzeitlichen Problemen mit 11:7, 6:11, 6:11, 11:7 und 11:8 gegen Robin Devos die Oberhand behielt.

Darko Jogic gab beim 12:14, 11:7, 11:5 und 11:6 gegen Deni Kozul lediglich den ersten Satz ab. Und Tomas Polansky machte mit dem 7:11, 11:8, 11:8 und 11:7-Erfolg gegen Dennis Klein schon alles klar.

Deutschlands Weltklassespieler und Olympia-Hoffnung Patrick Franziska hatten die Saarbrücker nach dem Europapokal-Auftritt am Dienstag in Polen Schonung verschrieben und erst gar nicht ins Münsterland mitgenommen. Nach zwei Stunden war der sportliche Teil des Spektakels bereits beendet und die Tischtennis-Fans verabschiedeten sich in Richtung After-Show-Party.