Am heutigen Mittwoch steigt zum 52. Mal das traditionelle Fettmarkt-Reitturnier auf den Lohwallwiesen in Warendorf. Los geht es bereits um 8.30 Uhr mit einer Stil-Springprüfung der Klasse A*.

Der Preis der Stadt Warendorf als Hauptprüfung des Tages wird ab 14.45 Uhr nicht mehr als M-, sondern erstmals als L-Prüfung ausgetragen. Die Klasse „leicht“ ist damit auch die höchste ausgeschriebene der insgesamt acht Prüfungen. Das Springen wurde herabgestuft, weil die Resonanz auf die mittelschwere Prüfung zuletzt immer geringer geworden war.

Letztlich macht der besondere Charakter des vom RV Milte-Sassenberg ausgerichteten Fettmarkt-Turniers den Reiz aus. Die Einbettung in die Großveranstaltung der Stadt – ganz ähnlich wie beim Mariä-Geburts-Markt-Turnier des RV Gustav Rau Westbevern in Telgte – lockt immer auch Schaulustige an, die sich sonst nie oder selten zu einem Turnier begeben. Der Reitsport kommt zum Zuschauer und gewinnt dadurch neue Freunde.