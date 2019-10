Viel zu feiern hatten die beiden Aufsteiger in dieser Saison noch nicht. Die zweite Handballmannschaft des TV Friesen und der TV Borghorst stehen in der Bezirksliga Münsterland noch mit leeren Händen da. Eine, vielleicht auch beide Punktlos-Serien reißen am heutigen Donnerstag. In einer Nachholpartie vom ersten Spieltag kommt es in der Dreifachhalle am Telgter Schulzentrum, zum direkten Duell. Der Anwurf erfolgt um 20.30 Uhr.

„Die Borghorster sind heiß darauf, gegen uns die zwei Punkte zu holen“, weiß Friesen-Trainer Sebastian Seitz . Der TVB hat erst zwei Meisterschaftsspiele bestritten, und beide verloren. Allerdings gegen zwei Hochkaräter der Klasse: gegen Sparta Münster und den SC DJK Everswinkel. „Wir müssen unser Spiel durchziehen. Wir haben das Potenzial dazu“, betont Seitz. Seine Truppe hat bislang alle drei Spiele vergeigt und dabei nie mehr als 19 Tore erzielt. „, Klar, im Angriffsspiel müssen wir mehr zeigen“, weiß der Coach. Gute Ansätze habe er in den beiden Westfalenpokal-Matches gegen höherklassige Mannschaften in Versmold gesehen.

Am Dienstag tummelten sich 16 Spieler beim Training. Jannik Bücker (erkältet) ist gegen Borghorst wohl dabei, Marvin Scholz (Knieverletzung) eher nicht. Bereits am Samstag erwartet die Friesen-Reserve um 16.30 Uhr den Spitzenreiter SC DJK Everswinkel.