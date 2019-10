TV Friesen Telgte gegen TV Vreden: Mit Messern zwischen den Zähnen?

Knapp drei Wochen hatten die Handballer des TV Friesen Zeit, die erste Niederlage in dieser Saison zu verarbeiten. Was dabei herausgekommen ist, zeigen sie am Samstag (18.30 Uhr) in eigener Halle gegen den TV Vreden. Nach den zwei Auftaktsiegen, dem folgenden Unentschieden gegen SF Loxten II und der 30:32-Pleite (nach einer 25:20-Führung) beim SC Münster 08 kämpfen die Telgter nach der Herbstpause nun um den Anschluss an Landesliga-Spitzenreiter TV Verl .

„Die Punkte, die wir liegen gelassen haben, müssen wir jetzt mitnehmen“, fordert Björn Hartwig . Der Trainer macht deutlich, was er vorm Anwurf in den Augen seiner Spieler sehen will: „Ein Heimspiel am Samstagabend – da ist doch klar, wie die Reaktion auszusehen hat: maximale Geilheit auf das Spiel.“ Die mag auch Benedikt Müller haben, kann sie aber nicht auf die Platte bringen. Der Rückraumspieler hat sich im Training am Knöchel verletzt und fällt aus.

Die Gäste aus Vreden müssten eigentlich mit Messern zwischen den Zähnen in der Dreifachhalle auflaufen, so dringend brauchen sie die Punkte. Ihre ersten vier Matches haben sie verloren gegen Kinderhaus, Neuenkirchen, Kattenvenne und zuletzt gegen Loxten II. „Ich finde, dass Vreden eine grundsolide Truppe ist. Sie hatte einige Abgänge, was sich derzeit wohl auch in der Tabelle widerspiegelt“, sagt Hartwig über das Schlusslicht. „Ich gehe jedoch nicht davon aus, dass sie am Ende der Saison ebenfalls dort stehen werden.“ Der Gegner „agiert mit hohem Tempo und gutem Gegenstoßspiel“, so der Friesen-Coach. „Darauf haben wir auf jeden Fall zu achten.“ Genug Zeit, das zu trainieren, hatten die Telgter ja.