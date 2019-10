Der RV Gustav Rau Westbevern bietet seinen Mitgliedern über den normalen Trainingsbereich hinaus regelmäßig Möglichkeiten zur Weiterbildung an. Am 9. und 10. November steht „Stangenarbeit für jedermann“ auf dem Programm, ein vielseitiges Training jeweils zu zweit über 60 Minuten. Am 7. Dezember folgt, ebenfalls in der Vereinsreithalle, ein „Gelassenheitstraining“. Andrea Gausepohl nimmt die Anmeldungen für beide Veranstaltungen entgegen.

In der Vereinshalle findet am 7. Dezember auch die Weihnachtsfeier und Helferparty statt. Das Neujahrsspringen am 1. Januar dient unter anderem wieder der Vorbereitung auf den Wettkampf um die Wanderstandarte der Stadt Münster in der Halle Münsterland. Die Mitgliederversammlung ist auf den 9. Februar terminiert. Der Jugendwettkampf um die Standarte der Stadt Münster wird vom 14. bis 16. Februar im Westfälischen Pferdezentrum in Handorf ausgetragen.

Das Hallenjugendturnier richtet der RV Gustav Rau am 28. und 29. März in der Vereinshalle aus. Für die Gespannfahrer ist das Fahrturnier in Westbevern-Vadrup (26. bis 28. Juni) ein Höhepunkt.