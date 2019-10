Seit 52 Jahren gehört das traditionelle Reitturnier zum Warendorfer Fettmarkt genauso wie Kirmes und Landwirtschaftsausstellung. Zudem ist der Wettbewerb, der zum zwölften Mal vom Reit- und Fahrverein Milte-Sassenberg ausgerichtet wurde, die älteste Pferdesportveranstaltung in der Emsstadt. Die einzigartige Atmosphäre lockte auch am Mittwoch zahlreiche Reiter und Zuschauer auf die Lohwall-Wiesen.

Beim sportlichen Höhepunkt, dem Preis der Stadt Warendorf, einer Springprüfung der Klasse L mit Siegerrunde, zeigte Alexander Rottmann vom RV Vornholz einmal mehr, dass er zu den erfolgreichsten Springreitern des Kreises zählt.

In der Siegerrunde lieferte er mit seinem rheinischen Wallach Cadeau in 34,21 Sekunden eine schnelle Nullrunde ab, die kein Mitbewerber unterbieten konnte. Ärgste Verfolgerin war Monique Bettin vom RV Ostönnen, die mit Lil’Kim 36,40 Sekunden für ihren fehlerfreien Ritt benötigte und damit Platz zwei belegte. Dritter wurde Julius Ehinger vom RC Riesbürg mit For Everyone (null Strafpunkte, 43,79 Sekunden). Mit seinem zweiten Pferd Cilas belegte Rottmann in dieser Prüfung zudem noch den fünften Rang.

Der Sieg im Preis der Stadt Warendorf war an diesem Tag nicht der einzige Erfolg von Rottmann. Im zuvor ausgetragenen Springen der Klasse L gewann er ebenfalls mit Cadeau (null Strafpunkte in 52,68 Sekunden) vor Ann-Kathrin Rottmann (RV St. Georg Wadersloh) mit Narcissist FBH (null Strafpunkte in 56,08 Sekunden). Platz drei in dieser Prüfung ging ebenfalls an Alexander Rottmann mit Cilas (null Strafpunkte, 56,19 Sekunden).

In diesem Springen führte der Sturz einer Reiterin zu einer fast einstündigen Unterbrechung des Turniers. Die medizinische Erstversorgung gestaltete sich nicht so einfach, da parallel auch auf der Landwirtschaftsausstellung Sanitäter benötigt wurden. Nach Angaben der Turnierleitung hat sich die Reiterin bei ihrem Sturz möglicherweise einen Kieferbruch zugezogen. Sie wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in das Warendorfer Krankenhaus transportiert.

Trotz des Unglücksfalls zog Turnierleiter Clemens Brüggemann eine positive Bilanz der 52. Auflage: „Wir haben schönen Sport gesehen, und der Zuspruch von Teilnehmern wie Zuschauern war sehr gut. Besonders das Engagement der Stadt Warendorf gilt es zu loben“, betonte Brüggemann. „Von der Stadt wurde der Turnierplatz im Vorfeld erstmals mit einer Lochmaschine bearbeitet, sodass selbst nach den heftigen Regenfällen des Wochenendes der Boden sehr gut zu bereiten war.“

Das dürfte auch Lotta Scharffetter so empfunden haben. Mit der beachtlichen Wertnote von 8,5 sicherte sich die Nachwuchsreiterin des RV Telgte-Lauheide auf Kolvenfeld’s Circus Ballerina den Springreiterwettbewerb für die jüngsten Aktiven in dieser Disziplin.