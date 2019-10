In der NRW-Liga gastiert am Sonntag (10 Uhr) der VSK Herne 39 im Eastside. In ihrem dritten Heimspiel will die SpG Ostbevern-Gütersloh gegen den direkten Tabellennachbarn unbedingt gewinnen. Da Herne nur einen Punkt vor den Hausherren liegt, wäre ein Sieg mit drei Zählern äußerst wichtig. Zumal andere Partien günstig sind: Mit einem 3:0 würde die Spielgemeinschaft nicht nur die Rote Laterne abgeben, sondern auch den Anschluss ans Mittelfeld herstellen. Das Team tritt in der Stammbesetzung mit Martin Börschmann, Marc Schelhove, Markus Czauderna, Nico Hornig, Christoph Nowag und Michael Hornig an.

Direkt im Anschluss erwartet die dritte Mannschaft der SpG die DJK Grün-Weiß Nottuln. Der Tabellenzweite der Oberliga darf den Vorletzten aus den Baumbergen aber nicht unterschätzen. Die Nottulner haben in ihren bisherigen Auswärtsspielen immer den Zusatzpunkt errungen. Ostbevern-Gütersloh III hat zu Hause aber noch keinen Zähler abgegeben. Diese Serie wollen Klaus Auf der Landwehr, Harald Jochmann, Markus Meckmann und Bernhard Grave am Sonntag fortsetzen.

Die SpG-Fünfte, die in der Bezirksliga noch keinen Punkt geholt hat, spielt am Sonntag um 11 Uhr beim RSK Versmold und damit bei einer der Topmannschaften der Klasse.