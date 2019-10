Mit 0:6 gingen die Fußballer der SG Telgte am letzten Sonntag gegen Vorwärts Wettringen baden. Mag sich komisch anhören, wenn ein Trainer aus diesem Spiel noch etwas Positives holt. Mario Zohlen bezieht sich dabei aber nur auf die erste Halbzeit. „Die war richtig gut. Diese Disziplin und Ordnung müssen wir jetzt wieder an den Tag legen“, sagt der SG-Coach vor dem Auswärtsmatch am Sonntag beim TuS Recke .

Mit einer Leistung wie im zweiten Durchgang gegen Wettringen dürfte es ein sehr ähnliches Ergebnis geben. Der Tabellensechste der Bezirksliga hat erst zwei Spiele verloren. Reckes Heimbilanz ist mit vier Siegen und einem Unentschieden nicht zu verachten. Zuletzt bekam der SC Hörstel mit 11:0 ordentlich auf die Mütze. „Das ist schon eine Hausnummer“, sagt Zohlen über die Gastgeber. „Die Mannschaft hat fußballerische Qualität, ist körperlich robust und sehr homogen. Sie hat gute Automatismen.“

Die Telgter müssen mit Martin Röös auf einen Sechser verzichten. Er muss in Recke wegen seiner fünften Gelben Karte aussetzen. Niclas Tewes ist verletzt und muss ebenfalls zuschauen. Dafür kehren zwei Routiniers für die Offensive ins Team zurück: Josef Maffenbeier und Nils Möllers haben ihre Sperren verbüßt.