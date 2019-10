„Jede Aufgabe fühlt sich in dieser Saison gleich schwer an. Jeder kann wirklich jeden schlagen“, sagt SG-Trainer Sebastian Wende über die Landesliga . Seine Truppe ist Siebter, nach unten ist es enger als nach oben. Nottuln steht auf Platz drei, mit erst einer Niederlage und punktgleich mit dem Ersten und Zweiten. „Aber auch dieser Gegner ist verwundbar“, so Wende. „Dreh- und Angelpunkt ist Denise Waltering. Die müssen wir in den Griff bekommen. Es gibt aber noch einige andere richtig gute Spielerinnen, vor allem einige junge.“ Der SG-Kader ändert sich kaum. Selin Baysal muss nach ihrer Roten Karte vier Spiele aussetzen. Leona Mors ist noch für ein Match gesperrt.