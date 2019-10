In Bochum nachlegen: BSV Ostbevern beim SV Höntrop

Ostbevern -

Der BSV Ostbevern spielt am Sonntag (27. Oktober, 15 Uhr) in Bochum beim SV Höntrop. Mit einem Sieg dürften die Gäste noch viel beruhigter auf die Tabelle schauen. Drei Spielerinnen kehren in den Kader zurück.