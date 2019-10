In den ersten drei Saisonspielen haben die Handballer des TV Friesen Telgte II nur 18, 13 und 19 Tore geworfen. In der Nachholpartie am Donnerstagabend gegen den TV Borghorst waren es 20 – allein in der ersten Halbzeit. Mit dem 34:20 (20:9)-Sieg gegen den Mitaufsteiger feierte der Bezirksliga-Rückkehrer im vierten Anlauf den ersten Sieg. Und der hätte noch höher ausfallen müssen: Locker über 40 Treffer hätten die Gastgeber in der Dreifachhalle erzielen können.

Aber wer will an solch einem Abend meckern? Sebastian Seitz jedenfalls nicht. „Wir haben endlich mal gezeigt, dass wir auch im Angriff stark sind. Insgesamt hat sehr viel zusammengepasst“, lobte der Friesen-Trainer. Gute Deckungsarbeit, Gegenstoß, Tor – so sah das von Anfang an sehr häufig aus. Die Gastgeber setzten sich über 2:0, 6:3, 8:4, 11:6 und 14:7 auf 22:9 kurz nach der Pause ab. Damit war schon früh eine Vorentscheidung gefallen. Die Borghorster wirkten zunehmend genervt von der offensiven Deckung der Telgter. „Wenn man zur Halbzeit schon mit elf Toren führt, ist es verständlich, dass man nachher nicht mehr ganz so konzentriert ist“, zeigte sich Seitz generös angesichts der Fehlwürfe in den zweiten 30 Minuten.

Ein ganz anderes Kaliber wartet am heutigen Samstag auf die Reserve. Zu Gast ist um 16.30 Uhr der SC DJK Everswinkel. Der Spitzenreiter um den Ex-Friesen Marvin Sand hat seine ersten vier Spiele gewonnen. Eine Abordnung hat am Donnerstag in der zweiten Halbzeit in Telgte spioniert. „Die sind definitiv auf uns vorbereitet“, weiß Seitz. „Wichtig ist, dass wir wieder unsere Deckung vernünftig stellen und die Zweikämpfe noch früher angehen als gegen Borghorst.“

TV Friesen II: Schwertner, Deppe – Sommer (6/1), Große-Schute (5), Horstmann (5), Hotte (4), Enzner (3), Steinkamp (3), Bücker (3), Duwe (3), Labik (1), Niemeyer (1), Dahlhaus, Kuschmann.