TV Friesen Telgte nach dem Sieg gegen TV Vreden wieder oben dran

Eine starke Phase am Anfang und eine am Ende reichten für den dritten Sieg in dieser Saison. Mit dem 33:26 (15:13) gegen Schlusslicht TV Vreden bleiben die Handballer des TV Friesen oben dran in der Landesliga-Tabelle. Am kommenden Samstag (2. November, 19 Uhr) gastieren die Telgter bei Spitzenreiter TV Verl .

Wie gut das Team für diese Aufgabe gerüstet ist, bleibt auch nach dem fünften Saisonspiel offen. Richtig rund über 60 Minuten läuft’s noch nicht. Die Vredener blieben in der Dreifachhalle lange in der Partie. Mit ihren flinken Spielern liefen sie schöne Gegenstöße. Friesen-Trainer Björn Hartwig sagte: „Sie waren gnadenlos im Fehlerausnutzen.“ Und davon machte seine Truppe zwischenzeitlich zu viele.

Nach zehn Minuten sah es nach einem eher ruhigen Abend für die Telgter aus, als sie nach einem 4:5-Rückstand mit 9:5 in Führung gingen. Zur Pause kam der Gast auf 13:15 ran und ließ sich auch im zweiten Durchgang zunächst nicht abschütteln. Als der TV Friesen in der 48. Minute mit 22:23 erstmals wieder in Rückstand lag, drohte das Match zu kippen. „Jetzt wird es Zeit zu kämpfen“, forderte Hallensprecher Ludger Langenberg die Heimspieler auf.

Sie antworteten energisch. Jan Philipp Kortenbrede mit Gewalt, der elffache Torschütze Philipp Dichtler über außen und Christopher Kohl aus dem Rückraum – schon stand es 25:23. Mit einer kompromisslosen Deckung und gutem Abschluss machten die Friesen über 28:24 und 32:25 alles klar.

„Nach der Niederlage bei Münster 08 hatten wir uns vorgenommen, die kleinen, wendigen Spieler besser zu verteidigen“, erklärte Hartwig. „Wir wollten niemanden alleine lassen und im Zentrum alles dichtmachen. Je länger das Spiel dauerte, desto besser haben das unsere zwei Viererblöcke geschafft.“ Der Friesen-Coach freute sich über einen Sieg des Kollektivs: „Alle, auch auf der Bank, waren hundertprozentig dabei. So muss das sein.“

TV Friesen: Tenholt, Gerlach – Dichtler (11/3), Kohl (6/4), Krause (5), Flothkötter (4), Kortenbrede (4), Kleikamp (2), Jashari (1), Langenberg, Petzold, Erpenbeck, Jung.