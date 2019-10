Keine 48 Stunden nach dem ersten Saisonsieg im Nachholspiel gegen den TV Borghorst genoss die zweite Handballmannschaft des TV Friesen Telgte ihr zweites Erfolgserlebnis. Der Bezirksligist gewann am Samstag das Derby gegen den SC DJK Everswinkel mit 24:22 (11:11). Keine Frage: Das war ein Spiel fürs Selbstvertrauen.

Everswinkel kam als verlustpunktfreier Tabellenführer in die Dreifachhalle. Von dem, was den SC DJK in den ersten Partien ausgezeichnet hatte, war jedoch wenig zu sehen. Das nutzten die Friesen für sich, sie fanden immer wieder Lücken in der Abwehr und bestraften die Fehler im Angriff des Gastes.

So führten sie auch die meiste Zeit, wenn auch nur knapp. Nur einmal, in der 20. Minute, mussten sie die Führung abgeben. Friesen-Spielertrainer Sebastian Seitz nahm prompt eine Auszeit, ordnete seine Reihen neu, und es ging weiter. Moritz Deitmer brachte seine Mannschaft beim 8:7 wieder auf Kurs, schnell legten die Gastgeber nach und führten mit 11:9. Bis zur Pause glich Everswinkel zwar aus, nach dem Seitenwechsel wurde es aber deutlicher. Bis zur 46. Minute bauten die Hausherren das Polster auf fünf Tore aus (18:13, 20:15). Wie sich später zeigte, war dies eine wichtige Phase. Denn am Ende nahmen die Everswinkeler doch noch mal Fahrt auf und kamen bis auf 22:23 heran. Der Ausgleich blieb ihnen jedoch verwehrt, stattdessen machte Christoph Dahlhaus 15 Sekunden vor der Schlusssirene alles klar.

„Das war von Anfang an wie mit angezogener Handbremse. Wir haben zu wenig investiert“, sagte Gästetrainer Thomas Steinhoff. Friesen-Kollege Seitz strahlte: „Wir haben als Team super zusammengearbeitet. Alle haben sich gegenseitig geholfen. Das war der Schlüssel in diesem Spiel.“

TV Friesen II: Schwertner, Deppe – Große-Schute (5), Sommer (5/2), Enzner (3), Horstmann (3), Duwe (3), Steinkamp (1), Dahlhaus (1), Kuschmann (1), M. Deitmer (1), Seitz, Niemeyer, Bücker.