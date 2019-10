Einen guten Auftritt legten die Fußballer der SG Telgte am Sonntag beim TuS Recke hin. Aber was hilft das schon? Nach der 1:2 (0:1)-Niederlage ist der Bezirksligist wieder auf einen Abstiegsrang abgerutscht. „Insgesamt wäre ein Punkt verdient gewesen. Die Leistung in der ersten Halbzeit nach dem Rückstand war klasse“, sagte Trainer Mario Zohlen .

Recke war zunächst optisch überlegen, aber nicht gefährlich. „Wir haben nichts zugelassen, nur einmal waren wir unachtsam“, so der SG-Coach. Tobias Klostermann bestrafte das Mitte des ersten Durchgangs mit dem 1:0. Die Gastgeber ließen die Köpfe nicht hängen, sondern übernahmen die Initiative. „Das war eine tolle Reaktion“, lobte Zohlen. Einziges Manko: die Chancenverwertung. Kevin Wolf, Nils Möllers und zweimal Fahri Malaj hatten den Ausgleich auf dem Fuß. Der fiel kurz nach dem Seitenwechsel, als Stürmer Malaj nach einer Flanke von Lukas Kleinherne im Gewühl am günstigsten stand und das 1:1 erzielte.

Die Telgter boten dem Tabellensechsten einen offenen Kampf, aber nur bis Mitte der zweiten Hälfte. Dann zog Recke an und drängte auf den Führungstreffer. Zweimal hatte die SG Glück, dass der Ball nur ans Aluminium flog. Dann verlängerte Dennish Sriskandarajah eine Freistoßflanke mit dem Kopf zum 2:1 ins Tor (77.). Nur noch einmal kamen die Gäste danach gefährlich in den TuS-Strafraum, ansonsten verteidigte Recke seinen Kasten sehr hoch und erfolgreich.

SG: Wulfert – Blawatt (71. Maffenbeier), Schwienheer, Zellner, Hartmann – Schoof (83. Jashari), Gronover, Wolf, Möllers, Kleinherne – Malaj. Tore: 1:0 Klostermann (23.), 1:1 Malaj (48.), 2:1 Sriskandarajah (77.).