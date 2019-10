Mit einem so deutlichen Heimerfolg hatten wohl selbst die kühnsten Optimisten nicht gerechnet. Gleich mit 7:0 (3:0) distanzierten die B-Liga-Fußballer des BSV Ostbevern am gestrigen Sonntag den VfL Sassenberg II.

„Das war von der ersten Minute an ein von uns sehr souverän geführtes Spiel. Mit dem 0:3 zur Pause waren die Gäste noch gut bedient“, blickte BSV-Trainer Daniel Kimmina zurück. Quasi mit dem Anpfiff schnürte seine Elf die hoffnungslos überforderte VfL-Reserve in deren Hälfte ein. Nachdem Carsten Esser die erste Möglichkeit noch liegen gelassen hatte, traf Michael Sanders (3.) auf Vorlage von Niclas Leinkenjost zur Ostbeverner Führung. Sanders und Steffen Cramer hatten weitere Chancen zu erhöhen. Die deutliche Überlegenheit der Gastgeber spiegelte sich erst nach den Treffern von Leinkenjost (27.) und Daniel Horstmann (32.), dem ein Torwartfehler vorausging, auch im Ergebnis wider.

Wer nach dem Seitenwechsel mit einem Aufbäumen der Gäste gerechnet hatte, sah sich getäuscht. „Mit den ersten zehn Minuten nach der Pause war ich nicht so zufrieden“, so Kimmina. „Danach haben wir schnell von 4:0 auf 7:0 gestellt, das war gut gemacht. Wir haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“

Sanders per Elfmeter (57.), Horstmann (61.), Cramer (62.) und Steffen Langanke (65.) ließen den BSV-Anhang innerhalb von acht Minuten fünfmal jubeln. In der Tabelle haben die Blau-Weißen als Tabellenzweiter ihren Vorsprung auf die Verfolger auf fünf Punkte ausgebaut, da Freckenhorst II in Sendenhorst unterlag.

BSV: Jürgens – Büst, Kipp (67. Droste), Kleine Büning, Ritter – Lührmann (62. Lührmann), D. Horstmann, Cramer – Sanders (67. Kowol), Esser (62. Langanke), N. Leinkenjost.

Tore: 1:0 Sanders (3.), 2:0 Leinkenjost (27.), 3:0 Horstmann (32.), 4:0 Sanders (57./Foulelfmeter), 5:0 Horstmann (61.), 6:0 Cramer (62.), 7:0 Langanke (65.).