Absagen durch Krankheiten und Verletzungen vor dem Spiel, individuelle Fehler während der 90 Minuten: So konnte das Gastspiel des SV Ems Westbevern bei Eintracht Münster nichts werden. Der heimische A-Kreisligist verlor am Sonntagnachmittag mit 0:3 (0:1). Dabei mussten die Münsteraner nach einer Gelb-Roten Karte für Tristan Kruse ab der 49. Minute in Unterzahl spielen.

„Es war eine verdiente Niederlage. Einsatz und Wille waren vorhanden, aber wir haben nur wenig von dem umsetzen können, was wir uns trotz der personell schwierigen Lage vorgenommen hatten“, sagte Ems-Trainer Andrea Balderi. „Und dann noch die leichten Fehler, die sich durch alle Mannschaftsbereiche zogen. Eintracht wollte den Sieg und hat unsere Fehler ausgenutzt.“

Einen hoch zurückgeschlagenen Ball nutzte Kruse zur Führung der Gastgeber (25.). Nils Engberding verpasste zweimal den möglichen Ausgleich (28. und 36. Minute). Es folgte eine Doppelchance für die Eintracht, Ems blieb zunächst im Spiel. In der 54. Minute verwandelte Farssan Forodifard einen Handelfmeter zum 2:0. Einen Kopfball von Nils Engberding parierte der Münsteraner Torhüter Onno Suntken (72.). Ein Kontertor durch Gregor Klaus zum 3:0 (89.) beendete den für Westbevern trüben Fußballnachmittag.

SV Ems: Budde – T. Leifker, O. Hollmann, P. Nosthoff (46. K Leifker), A. Hollmann – Knappheide (72. Mentzen), T. Dierkes, Kötter, Wewelkamp (65. Eßing) – Neufend, N. Engberding. Tore: 1:0 Kruse (25.), 2:0 Forodifard (54.), 3:0 Klaus (89.). Gelbe-Rote Karte: Kruse (Eintracht/49.).