Mario Zohlen hört als Trainer der SG Telgte auf

Nur elf Wochen nach dem Saisonstart und schon sieben Monate vor dem Ende hat Mario Zohlen eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft gefällt. Der Fußballtrainer der SG Telgte hat den Vereinsverantwortlichen und der Mannschaft mitgeteilt, dass er nach dieser Spielzeit aufhört.

Mit der aktuellen sportlichen Situation habe sein Entschluss nichts zu tun, betont der Münsteraner. Die SG, die in der Vorsaison erst am letzten Spieltag und nur wegen des Rückzugs von Germania Horstmar den Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft hatte, steht derzeit auf einem Abstiegsplatz. „Ich bin mit den Darbietungen zufriedener als im letzten Jahr“, erklärt Zohlen. „Wir sind konkurrenzfähiger, und es herrscht ein ganz anderer Geist.“

Er habe auf sein Bauchgefühl gehört, so der 47-Jährige. Das sagt ihm: „Ich bin jetzt in der vierten Saison Trainer in Telgte. Gewisse Dinge schleifen sich ab. Ich habe das Gefühl, dass in der Mannschaft in Zukunft mal eine andere Ansprache erfolgen muss. Ich glaube, dass ein Wechsel für beide Seiten das Beste ist.“ Zohlen hat die Sportgemeinschaft im ersten Jahr mit Jan Lauhoff gecoacht, im zweiten und dritten mit Co-Trainer Christian Schmelter und aktuell mit Marius Schulz als Assistenten. Dessen Zukunft bei der SG ab dem Sommer 2020 ist offen und hängt wohl auch vom neuen Übungsleiter ab.

„Wir befinden uns da schon in Gesprächen“, erklärt Jan Lauhoff, der Sportliche Leiter der SG. Der Club hat durch die frühe Ankündigung Zohlens ausreichend Zeit, einen Nachfolger zu finden. „Jetzt ist erst mal wichtig, dass die Mannschaft Bescheid weiß und sich darauf konzentrieren kann, bis zur Winterpause möglichst viele Punkte zu sammeln“, sagt Lauhoff.

„Wir hatten uns bis jetzt noch gar keine Gedanken über die nächste Saison gemacht und auch noch nicht mit Mario darüber gesprochen“, sagt der Sportliche Leiter. „So ist alles vernünftig gelaufen“, unterstreicht Lauhoff. „Die Mannschaft kann sich jetzt auf den Klassenerhalt fokussieren und hart dafür arbeiten. Um den Rest kümmere ich mich.“

Die Zusammenarbeit bei der SG sei „super“, sagt Zohlen. „Ich muss mich bedanken, dass mir der Verein in der letzten Saison das Vertrauen ausgesprochen hat, als es mit einer guten Mannschaft richtig schlecht lief.“ Lauhoff sagt: „Mario Zohlen hat es verdient, sich mit dem Klassenerhalt zu verabschieden. Ich bin auch überzeugt, dass wir das schaffen.“