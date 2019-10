„Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Schade, dass es durch einen fragwürdigen Elfmeter entschieden wurde“, bedauerte BSV-Spielertrainer Florian Gutt nach dem Kreisliga-B-Derby, das die SG Telgte II am Sonntag mit 1:0 (0:0) beim BSV Ostbevern II gewonnen hatte.

„In der ersten Halbzeit haben wir bärenstark und ziemlich kompakt gespielt. Lucas Wiggers Tor ist wegen Abseits nicht gegeben worden und ich habe einmal den Torhüter angeschossen“, so der BSV-Übungsleiter weiter. „In der zweiten Halbzeit waren die Abstände bei uns zu groß und wir haben läuferisch nachgelassen. Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen.“

SG-Coach Murat Demiröz hatte die Begegnung so erlebt: „Die erste Halbzeit war unterirdisch. Da haben wir keine Zweikämpfe gewonnen und hatten elf Ausfälle. In der zweiten Hälfte war mehr Bereitschaft da, wir haben das Spiel in Ruhe verlagert und sind auch zu Chancen gekommen.“

Entscheidend war letztlich ein Strafstoß in der 58. Minute, den Peer Starzonek zum Telgter Siegtreffer verwandelte. Ob dem wirklich ein Foul vorausging, blieb zumindest strittig.

BSV II: Frönd – Peschke, Dertenkötter, Rosenbaum, Reckermann, Moudden, Annegarn (46. Müller), Jung (72. Cord), Wigger (82. Chr. Horstmann), Knoblich (72. Pimenta), Gutt.

SG II: M. Kleinherne – Greshake, Fronius, Plagge, Krasniqi (82. Holtkötter). M. Brüning (79. Demiröz), Starzonek, P. Brüning (75. R. Salomon), Neugebauer (86. Busch), Koch, Hemesath.

Tor: 0:1 Starzonek (58./Foulelfmeter).