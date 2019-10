Bei zwei Turnieren des Ankumer Dressur Clubs waren Reiterinnen des RV Ostbevern erfolgreich. In einer geschlossenen Dressurprüfung der Klasse S** für Amateure landete Franziska Vosskötter mit Dark Infinity auf dem zweiten Platz. Sie erreichte 68,114 Prozent. Ebenfalls Rang zwei belegte das Paar in der ersten Abteilung einer S*-Dressur für Amateure mit 71,865 Prozent. Den zweiten Platz in der zweiten Abteilung erreichte Jasmin Vosskötter mit Diemersdal und 70,913 Prozent.

Sechs Platzierungen mit zwei Ponys verbuchte Vivien Borgmann am vergangenen Wochenende. In einer internationalen Pony-Dressur der Klasse L** wurde sie mit De Sjiem Sechste (68,590 Prozent) und in der Finalprüfung auf gleichem Niveau mit 68,577 Prozent Fünfte. In einer L*-Dressurreiterprüfung gewann Borgmann mit De Sjiem (Wertnote 8,1) und belegte mit Chattanooga den vierten Platz (7,8). Auch in der finalen L*-Dressur siegte sie mit De Sjiem (8,2). Mit Chattanooga kam die Nachwuchsreiterin des RVO auf Rang sieben (7,5).

Bei dem vorherigen Turnier des Ankumer Dressur Clubs landete Jasmin Vosskötter mit Diemersdal in einer geschlossenen S*-Dressur für Amateure mit 66,468 Prozent auf dem fünften Platz.

Fünf Platzierungen gingen wieder auf das Konto von Vivien Borgmann. Mit Rimband belegte sie in einer M*-Dressur Rang fünf (66,364 Prozent) und in einer M**-Dressur Platz neun (66,716 Prozent). Auf De Sjiem wurde Borgmann Vierte in einer geschlossenen Dressurreiterprüfung der Klasse L* (Wertnote 7,6) und Zweite in der L*-Dressur (8,3). Mit Chattanooga platzierte sie sich in dieser Prüfung als Fünfte (7,8).

Bei einem Late Entry in Riesenbeck gewann Maurice Borgmann mit Keep Smiling ein Springen der Klasse A*.