Ein „Genusslauf“: Thomas Wendker aus Ostbevern startet in New York

Thomas Wendker stellt sich am Sonntag in die Startgruppe mit der Zielzeit von 3:15 Stunden. Die Nebenläufer beim Marathon in New York sind dann nicht zu schnell für ihn, aber doch so fix, dass sich das Feld rasch auseinanderzieht und der Athlet aus Ostbevern-Brock sich nicht zu lange durch einen großen Pulk kämpfen muss. Und dann? Schaut er permanent auf die Uhr, die Wunschzeit immer im Nacken? Nein, Wendker wird sich nicht unter Druck setzen. „Das ist auch ein Genusslauf“, sagt er. „Ich laufe nicht auf Tempo. Auf fünf Minuten mehr oder weniger kommt es nicht an.“

Der 52-Jährige hat sich mit dem Start bei dem weltberühmten Marathon an der amerikanischen Ostküste einen Traum erfüllt. Er reist und läuft mit einer Gruppe aus Münster. „Für ein Landei wie mich ist das besser“, feixt Wendker. Macht natürlich auch mehr Spaß. Am morgigen Donnerstag hebt der Flieger in Amsterdam ab, eine Woche später geht’s wieder zurück. Das Tourismus-Programm für die eine Woche New York ist schon ausgearbeitet. Er sei kein Typ, der am Strand liegt. „Ich verbinde eigentlich jede Reise mit einem sportlichen Event.“

„ Für mich ist das eher ein Belohnungswettkampf. Für mich ist das eher ein Belohnungswettkampf. “ Thomas Wendker

Mit übersäuerten Beinen wird Wendker die Sehenswürdigkeiten in Big Apple wohl nicht abklappern müssen, weil er über die gut 42 Kilometer nicht an seine Grenzen gehen will. „Alles, was unter 3:30 Stunden ist, ist gut. Damit wäre ich zufrieden“, sagt der Logistiker. Er hat Respekt: „Ich kenne die Strecke nicht. Sie ist sehr hügelig, längst nicht so glatt wie zum Beispiel in Münster. Und man läuft mit riesigen Menschenmassen.“ Was ihm wichtig ist: „Ich will das ganze Event mitnehmen, ich will auch beim Laufen die Stadt genießen, die Show. Jeder Marathon ist eine Herausforderung, aber dieser ist für mich eher ein Belohnungswettkampf.“

„Weit über 20“ Marathons habe er schon absolviert. „Da müsste ich mal die Urkunden durchzählen.“ Seine Bestzeit liegt bei 3:04 Stunden, aufgestellt 2015 in Münster. 3:23 Stunden ist er in diesem September in der Domstadt gelaufen.

Triathlons und Radsport

Für den Start in New York hat sich Wendker an Vorbereitungspläne gehalten. Und er hat in den vergangenen Monaten – „als Leistungskontrolle und um den Anreiz fürs Training zu erhöhen“ – an verschiedenen Wettkämpfen teilgenommen: unter anderem an den Triathlons in Münster und Sassenberg, an den Zehn-Kilometer-Volksläufen in Ostbevern und Telgte, mit dem Rad am Münsterland-Giro und zuletzt am Teutolauf.

Schon dreimal in Roth

Seit einigen Jahren legt Wendker seinen sportlichen Schwerpunkt auf den Triathlon, speziell auf die Langdistanz. Dreimal ist er schon beim Iron Man in Roth gestartet. Für die 3,86 Kilometer Schwimmen, die 180 Kilometer Radfahren und den Marathon benötigt er um die elf Stunden. 2014, 2016 und 2018 war er in Roth dabei. 2020 will er zum vierten Mal in Mittelfranken mit anderen Eisenmännern an der Ziellinie stehen.

Chicago oder Tokio?

2021 plant Thomas Wendker dann wieder einen besonderen Marathon. „Vielleicht in Boston oder Chicago, vielleicht aber auch am ganz anderen Ende der Welt, vielleicht auch in Tokio“, sagt er. Dann gilt das gleiche wie jetzt in New York: „Das ist für mich kein sportlicher Jahreshöhepunkt, sondern ein emotionaler.“