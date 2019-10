Robert Burrichter weiß genau, warum er beim Basketball gelandet ist: „Beim Fußball war es mir zu kalt und man musste viel laufen. Beim Basketball hat man mehr Ballaktionen und ist kreativ.“ In einer Schul-AG des TV Wolbeck begann der heute 32-Jährige mit dem flinken Sport zwischen den beiden Körben. Zwischendurch war er auch mal ein halbes Jahr an einer High School in Greenville (Ohio/USA) aktiv.

Seit 2016 ist Burrichter als Aufbauspieler für die Spielgemeinschaft Telgte-Wolbeck im Einsatz und nach zwei Aufstiegen in der 2. Regionalliga angekommen. „Dass wir so durch die Decke gehen, damit hätte keiner gerechnet. Wenn wir uns in der Liga halten und etablieren können, wäre das eine große Sache“, sagt der Gymnasiallehrer für Englisch und Geschichte.

Nach seiner Kreuzbandverletzung im März ist er aktuell als Co-Trainer tätig. „Um den Kontakt zum Team nicht zu verlieren“, so die Idee, die dahinter steckt. „Er ist für mich eine große Hilfe. So können wir auch in Einzelgruppen trainieren“, freut sich Coach Marc Schwanemeier über die Unterstützung. Zudem arbeitet Burrichter an seinem Comeback auf dem Spielfeld. Zweimal in der Woche geht‘s zum Physiotherapeuten in die Reha, zweimal ins Fitnessstudio. Wenn es gut läuft, ist der mannschaftsdienliche Spielmacher im Februar zurück auf der Platte. Spätestens zur nächsten Saison will er wieder mitmischen.

► Am Samstag um 19.30 Uhr haben die Korbjäger aus Telgte und Wolbeck die TuS Iserlohn Kangaroos in der Emsstadt zu Gast. „Das ist das junge Ausbildungsteam der Iserlohner“, weiß Schwanemeier zu berichten. „Fünf Nachwuchsspieler sind auch im Pro-B-Team in der zweiten Liga aktiv. Allerdings spielt diese Mannschaft am Samstag zeitgleich in Düsseldorf. Nach jetzigem Stand sind bei uns – mit Ausnahme von Mardin Ahmedin – alle Spieler dabei.“