Die 18. Frauenfußball-Hallenkreismeisterschaft, die vom 10. bis 12. Januar in der Warendorfer Sportschule ausgetragen wird, unterscheidet sich doch deutlich von denen der vergangenen Jahre. Erstmals ist der Ausrichter nämlich nicht Mitfavorit, sondern nur krasser Außenseiter.

Bekanntlich zog ja die Warendorfer SU ihre erste Mannschaft vor der Saison aus der Westfalenliga zurück. Die Reserve spielt in der Kreisliga A nun auch nur die Rolle einer Mittelfeld-Mannschaft. Als Ausrichter ist sie trotzdem als Gruppenkopf gesetzt. Mehr als ein Weiterkommen in die Zwischenrunde wäre eine Überraschung.

Die Favoriten sind mit Wacker Mecklenbeck , dem SC Gremmendorf, dem BSV Ostbevern und der SG Telgte schnell aufgezählt. Die anderen heimischen Teams Ems Westbevern, BSV Ostbevern II und SG Telgte II sind nur Außenseiter.

Insgesamt nehmen 33 Teams teil. Die Losfeen im Vereinsheim der WSU waren die beiden U 11-Spielerinnen Amelie Rauer und Lynn Loeber, die die Mannschaften aus den vier Töpfen in die sechs Gruppen losten. Die Vorrunden-Gruppen werden am Freitag und Samstag gespielt, die Zwischen- und Endrunde dann am Sonntag. Die Gruppeneinteilung:

Gruppe A : Warendorfer SU II, BW Aasee, SV Mauritz, Wacker Mecklenbeck III, Concordia Albachten.

Gruppe B: SG Telgte, 1. FC Gievenbeck, Westfalia Kinderhaus, Borussia Münster, GW Amelsbüren II.

Gruppe C: BSV Ostbevern, VfL Senden, BSV Ostbevern II, SC Füchtorf, SG Telgte II.

Gruppe D: GW Amelsbüren, RW Alverskirchen, SC Münster 08, Ems Westbevern, BW Aasee II, Werner SC.

Gruppe E: SC Gremmendorf, Wacker Mecklenbeck II, BW Greven, Saxonia Münster, SG Milte/Sassenberg, VfL Senden II.

Gruppe F: Wacker Mecklenbeck, SC Gremmendorf II, TSV Ostenfelde, SW Havixbeck, BW Ottmarsbocholt, Borussia Münster II.