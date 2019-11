„Stefan Hamsen leistet gute Arbeit bei der WSU. Die Mannschaft spielt hohes Tempo und ist körperlich robust“, sagt Friesen-Coach Sebastian Seitz, der noch nicht weiß, wen er am Sonntag aufs Feld schicken kann. Steffen Hotte hat Knieprobleme, Dennis Duwe fällt aufgrund einer Augenverletzung aus. Marvin Scholz fehlt länger. Kai Schwertner und Max Kuschmann sind angeschlagen, Jannik Bücker erkrankt. Vor allem auf der Kreisläuferposition sucht Seitz noch Unterstützung. „Das ist ein Kann-Spiel. In Warendorf sind keine Punkte fest eingeplant“, so der Übungsleiter. Die WSU hat vier von fünf Spielen gewonnen.